Sahte içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Medar Mahallesi'ndeki 3 evde sahte içki üretimi yapıldığını ve bunların satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



E.T. (71), Ş.D. (61) ve A.D'nin (64) evlerinde şişeler içinde 585 litre sahte içki, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun parçası buldu.



Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.