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Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Sahte içki operasyonunda şoke eden not

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Kocaeli'de polis ekipleri yılbaşı öncesinde operasyon yaptı, 35 şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte alkol şişelerinin üzerinde bulunan ve üzerinde “Bunlar zehirli dikkat” yazılan kağıt dikkat çekti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olmasını fırsata çevirmek isteyen suç örgütlerinin ve gruplarının merdiven altı ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirerek harekete geçti.

Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı denetimler yapıldı. Ekipler çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirdikleri 115 iş yerinde aramalarda bulundu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.

“BUNLAR ZEHİRLİ DİKKAT”

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari soruşturma başlatılırken, bulunan sahte içkilerin üzerinde yazılı bir not ise polis ekiplerini bile şaşırttı. Ekipler tarafından yapılan aramalar sırasında bulunan sahte içkilerin üzerinde bulunan bir notta “Bunlar zehirli dikkat” yazılı olduğu görüldü.

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor
Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ediyor
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