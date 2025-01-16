Sahte içki ölüm saçıyor... Son 3 günde 23 kişi hayatını kaybetti

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İSTANBUL’da, 13 Ocak 2025’te Bakırköy’de 62 yaşındaki Gültekin Memecan ile Başakşehir’de 34 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Agajan Başımov, kullandıkları sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Başımov’un, içkiyi kaçak olarak üretip satan Türkmenistanlı kişilerden aldığı iddia edildi. Memecan ve Başımov’un ardandan 14 Ocak’ta 9 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 2 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. Ölenlerden 6’sının, entübe edilenlerden de 6’sının Türkmenistanlı olması üzerine harekete geçen emniyet, sevgili oldukları öğrenilen Agazhan Ovezov ile Amangul Douranova’yı gözaltına aldı. Ovezov ile Douranova’nın evlerinde ürettikleri sahte içkiyi, Türkmen yemeklerinin satıldığı lokantada el altından bandrolsüz sattıkları öne sürüldü. Ovezov ile Douranova tutuklanarak cezaevine gönderilirken sahte içki nedeniyle dün de gerçekleşen ölümlerle son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.1 Ocak’tan bu yana ölenlerin sayısı ise 34’e ulaştı.

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SAHTE İLE GERÇEĞİNİ AYIRMAK İMKÂNSIZ

Sahte içkiden zehirlenme ve ölüm sayısının artması vatandaşların içki alırken ve tüketirken nelere dikkat etmesi gerektiğini de gündeme getirdi. Uzmanlara göre tüketicilerin sahte etil alkolü ve sahte içkiyi gerçeğinden ayırması imkânsız. Bunun için numune alınarak, kimyasal test yapılması gerekiyor. Ancak sahte alkollü içki tüketiminden kaynaklanan ölümlerin önüne geçilebilmesi için tüketicinin bilinçli davranması çok önemli. Konun uzmanlarına göre vatandaşların şunlara dikkat etmesi gerekiyor:

- Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) uygulamasını telefonunuza indirerek, masanıza gelen içkinin sahte olup olmadığını kontrol edin.

- Sorunlu ürünle karşılaşılması halinde Alo 174 Gıda Hattı’nın aranması veya polise şikâyet edilmesi de sahte içkinin yaygınlaşmasını engelleyici bir adım.

- Fiyatına dikkat edin. Ucuz içkiye mutlaka tereddütlü yaklaşın.

- Şişeyi garsona getirtip masada gözünüzün önünde açtırın.

- Açık olarak alkollü içki satışı yapılan yerlerde şişenin kapalı olarak masaya getirilmesini isteyin.

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- Şişenin bandrollü olduğundan emin olun.

- Şişedeki bandrolü çok dikkatli şekilde kontrol edin.

RENGİNDEN, KOKUSUNDAN VE TADINDAN ANLAŞILMAZ

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Sahte içki yasal üretim süreçleri dışında etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretiliyor. İçilen alkollü içecek şişesinin bandrolü olması ve bandrolün cep telefonu uygulamasıyla kontrol edilmesi nispeten sahte mi gerçek mi olduğu hakkında bilgi verebilir. İçkinin sahte mi veya gerçek mi olduğu renginden, kokusundan veya tadından anlaşılması mümkün değildir. Sadece laboratuvar testiyle anlaşılabilir.”

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Prof. Dr. Aydın, “Halkımızın son yıllarda çok sık duymuş olduğumuz evde alkollü içki yapımından vazgeçilmesi gerekir. Zira evde üretim için kullanılacak alkolün etil mi metil mi olduğunu anlama şansınız yoktur” diyerek uyarılarda bulundu.

KONTROLLERİ YAPIN

GELİR İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) BÜİS uygulaması halkın bandrolleri kontrol edebilmesi ve ürün bilgilerine ulaşabilmesini sağlıyor. Telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulama, alkollü içkilerin üzerindeki bandrollerin tüketiciler tarafından cep telefonu aracılığıyla kontrolüne olanak sağlıyor. İçki şişesinin üzerindeki barkodu okuttuğunuz zaman ürünün sahte olup olmadığını saniyeler içinde öğrenebiliyorsunuz.

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ÖLÜM 30 LİRALIK ŞİŞE İLE GELMİŞ

- KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında “Taksirle ölüme neden olma”, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “Sahte içki üretip satmak”, “Nevi belli olmayan tıbbi ilaç”, “Göçmen kaçakçılığı” ile “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından soruşturma başlatılan Agazhan Ovezov ile Amangul Douranova emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ovezov ve Douranova nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da yöresel yemekler yapan bir lokantanın işletmecisi olan sevgililerin, su şişelerine doldurdukları sahte alkolleri 30 liradan sattıkları öğrenildi. İşyeri ve üst kattaki evde yapılan aramalarda, siyah sırt çantasında 15 litre sahte alkol, satışa hazır 35 litre sahte alkol, 36 adet Captagon hap, 5 parça metanfetamin, hassas terazi, afyon sakızı, sahte göçmen kimlik kartı ve çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.

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TEDARİKÇİLER TUTUKLANDI

Türkmenistanlı çiftin satılan sahte alkolleri, Fatih Nişanca’daki bir büfeden temin ettikleri ortaya çıktı. Büfeyi işleten Aydın A. ve Mehmet K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı