Sahte içki kâbusunda son gelişme: 2 kişi daha hayatını kaybetti

Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavilerine devam edilen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatlarını kaybetti. İki kişinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.