MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte içki kâbusunda bir acı haber daha
GeriGündem Sahte içki kâbusunda bir acı haber daha
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 19:36 | Son Güncelleme:

Sahte içki kâbusunda bir acı haber daha

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte içki kâbusunda bir acı haber daha
Abone Olgoogle-news

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki zehirlenmesinden tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nde Hasan Topal (56), rahatsızlanınca Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topal, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle