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Sahte içki kâbusu geri mi dönüyor

#Sahte İçki#Galip Akbaş#Soruşturma
Sahte içki kâbusu geri mi dönüyor

İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Galip Akbaş sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Akbaş’ın sahte içkiyi satın aldığı tekstil çalışanı Muhammet Ç. gözaltına aldı.

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İstanbul’da yaşayan ayakkabıcı Azerbaycanlı Akif O.I. (44), önceki gün polisi arayarak, oda arkadaşı Galip Akbaş’ın (58) aldığı sahte içkiyi içtikten sonra hareketsiz kaldığını, nefes almadığını ihbar etti. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese gitti. Yapılan incelemede tekstil işçisi Galip Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset üzerinde darp, kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Adreste 7 litre sahte içki bulundu. Ceset Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Akif O.I.’nın ifadesi alındı. Akif O.I., “Galip oda arkadaşımdır. Sürekli sahte içki alır, içerdi. Daha önce getirdiği sahte içkiyi içtikten sonra hareketsiz kaldı. Nefes almıyordu” dedi. Ölümün sahte içkiden gerçekleştiği anlaşılınca polis hemen harekete geçti.

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İMAL EDEN VE SATAN YAKALANDI

Akbaş’ın sahte içkiyi satın aldığı tekstil çalışanı Muhammet Ç.’yi gözaltına aldı. Sahte içkiyi imal eden kişinin de yine tekstil çalışanı Muzaffer K. olduğu belirlenince düzenlenen operasyonla o da yakalandı. Savcılık, ‘kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de başka kişilerin de sahte içki alarak ölmemesi için kent genelinde kapsamlı bir araştırma başlattı. Geçen yıl da sahte içkiden çok sayıda ölüm olmuştu.

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#Sahte İçki#Galip Akbaş#Soruşturma

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