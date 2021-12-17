Sahte içki kâbusu büyüyor

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Esenyurt’ta da Özbekistanlı Jobborkul Rakhmonov (20) içtiği sahte içkiden hastanede öldü. Polis, Rakhmonov’un sahte içkiyi aldığı lokantanın sahibi yabancı uyruklu B.M. ve O.J. ile M.E.’yi gözaltına aldı. Aramalarda, sahte içkiler ele geçti. Jobborkul Rakhmanov’un hayatını kaybetmesinin ardından 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi daha içtikleri sahte içkiden öldü.

Bu ölüm haberlerinin ardından Bağcılar’da da garson Mustafa Çiloğlu (38) ve Mahsum Çelik, içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yine Bağcılar’da Kırgızistan vatandaşı bir kişi hastanelik oldu.

Fatih’te de Kemal Ahmedenov sahte içkiden fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

29 KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul’da 9, Gaziantep’te 4, Kahramanmaraş’ta 4, Sivas’ta 5, Yalova ve Erzincan’da 2’şer, Antalya, Aksaray ve Mersin’de de 1’er kişinin hayatını kaybetmesiyle yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Sahte içkiden zehirlenen birçok kişi de hastanelerde yaşam savaşı veriyor.

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Polis, sahte içki satan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.