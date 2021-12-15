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Sahte içki kâbusu! Bir can kaybı daha

#Sahte İçki#Esenyurt#İstanbul
Sahte içki kâbusu Bir can kaybı daha

Esenyurt'ta sahte içki içen Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov, hayatını kaybetti. 

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Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Jobborkul Rakhmonov bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra arkadaşı ile beraber evine döndü. Aldığı içkiyi tek başına içen Rakhmonov, daha sonra uyudu. Sabahın erken saatlerinde uyanan arkadaşı, Rakhmonov'un fenalaştığını fark etti. Arkadaşının durumu bildirmesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri Rakhmonov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlk incelemelere göre Rakhmonov'un ölüm nedeninin ise içtiği sahte içki olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından Rakhmonov'un cansız bedeni, otopsi yapılarak, kesin ölüm nedenin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Sahte içki kâbusu Bir can kaybı daha

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"SAHTE ALKOLDEN ÖLDÜĞÜ SÖYLENİYOR"

Sokaktaki bir iş yerinin sahibi olan Mustafa Yıldırım, "Biz dükkanımızı açtık. Geldiğimiz de burada bir ekip aracı vardı. Olayı sorduk. Bir kişinin öldüğünü söylediler. Kendi halinde, sessiz sakin insanlardı. Sahte alkolden öldüğü söyleniyor. Öbür türlü de herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

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