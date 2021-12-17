Sahte içki kâbusu: Bir acı haber de Muğla'dan geldi

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Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde çiftçi Turgut Tilki, iddiaya göre, 14 Aralık'ta tanıdığından satın aldığı rakıyı evinde tüketti. Evli ve 2 çocuk babası Tilki, bir süre sonra gözlerinin görmediğini belirtti, yakınları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Tilki, eve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tilki, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tilki, dün yaşamını yitirdi. Turgut Tilki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, soruşturma başlattı.