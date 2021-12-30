Sahte içki kâbusu: Bir acı haber daha

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Erzincan’da 22 Aralık'ta sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Sak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ercan Sak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sahte içki zehirlenmesi sonucu 14 gün önce hastaneye kaldırılan Suat T.'nin (52) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Erzincan'da daha önce sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Hasan Başer (72) ile Aydın Güler (63) hayatlarını kaybetmişti.