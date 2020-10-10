Sahte içki kâbusu... 8 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinden toplam 18 kişi, sahte içkiden zehirlenmeleri üzerine hastaneye başvurdu. Görme kaybı ve mide bulantısı şikâyetleri olan H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51), U.Ç. (71), T.Ç. (53), M.M. (71), M.Ç. (54) ve Çetin Esen (59) çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan durumu ağır olan 7 kişiden Çetin Esen kurtarılamadı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

İzmir polisi 5 işyeri, 1 depo ve 1 eve baskın düzenlenen operasyonda daha önceden aynı suçtan poliste kayıtları bulunan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sahte etil alkol sattığı belirlenen baharatçı hakkında yasal işlem başlatılırken, bir aktara ait depoda da 5 şişede sahte etil alkol ele geçirildi, sahte etiketler de bulundu. Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre, sahte içkinin Konak’ta baharatçılık yapan bir işyerinden satın alındığı belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında işyeri sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi. Daha önce aynı nedenle 4 kez operasyon yapılan işyerinde, son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi.

DEZENFEKTAN İÇMİŞLER

Kırıkkale’de de faaliyet gösteren aynı marketten etil alkol bazlı yüzey temizleyici alarak sahte içki yapan ve bunları kullanan 8 kişi, 2 gün arayla görme kaybı ve mide bulantısı şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. İlyas Yalım, Cemal Doğan, Ünal Gündoğdu, Yılmaz Mayalı, Hacı Vatansever, Mustafa Özyurt ve Ali Başpınar yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda olan Önder Öz’ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selami Ü., Özcan Ö. ile market sahibi Özgün U. gözaltına alındı. Özgün U., sevk edildiği adliyede ‘olası kasıtla adam öldürme’ ve ‘sağlık için tehlikeli madde temini’ suçlarından tutuklandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

KİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE BULUNUYOR

◊ Gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa: Sahte içki zehirlenmesinde en önemli faktör, alkolün yapıldığı yerin temizliği ve uygunluğundan çok kullanılan alkoldür. Alkollü içecekler etil alkol ile hazırlanır. Ancak sahte içkilerde metil alkol kullanılır. Metil alkol odun talaşının distile edilmesi ile elde edilen ve normalde parfümlerde, yağ sökücü, antifriz, cam temizleyici gibi kimyasal temizlik ürünlerinin içinde bulunan bir alkol çeşididir. Metil alkol, çok ucuz olduğu için merdiven altı üretim yapılan yerlerin en sık tercih ettiği bileşendir. Metil alkolün tadı da etil alkolden farklı olmadığı için, sahte alkolü tüketenler belirtiler başlayana kadar içkinin sahte olduğunu fark edemiyor. Metil alkol, normal alkol gibi önce karaciğere gidiyor ve zehirlenmeden sorumlu iki toksik maddeye dönüşüyor. Bu maddeler de tüm vücuda dağılıyor. Normal içki içildikten 12 saat sonra vücutta normal alkolden kaynaklanan etkiler gerilerken, metil alkol içeren içkiler tüketildiğinde zehirlenme belirtileri tüketimden 10-24 saat sonra başlıyor.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

İlerleyen dönemlerde tablo körlük, nöbet, koma ve ölümle sonuçlanabiliyor. Hastalar alkolü içtikten sonra farklı şikâyetler hissediyorsa, özellikle 12 saat geçtiği halde şikâyetler mevcutsa gecikmeden doktora başvurmaları çok önemli. Çünkü erken müdahale ile hastaları kurtarabiliyoruz.

Dahiliye uzmanı Dr. Aytaç Karadağ: Metil alkol ölüme, komaya, körlüğe, böbrek ve karaciğer hasarına kadar gidebilecek bir tabloya neden olabilir. Atılımı geç olduğu için bu belirtiler 3-4 gün sonra bile başlayabilir. Erken dönemde ise bulantı, kusma, sersemlik, denge kusuru, bilinç değişikliği, halsizlik, başağrısı, karın ağrısı, çift ve bulanık görme gibi belirtiler yapabilir. (Ece ÇELİK)