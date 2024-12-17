Sahte içki İstanbul’da 37 can aldı

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; polis ekiplerince 2024 yılı içinde yapılan çalışmalarda 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve çok sayıda yan ürün ele geçirildi. Denetimler kapsamında 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 052 TL idari para cezası uygulandı. 1 Kasım 2024’ten itibaren sahte içkiye bağlı olarak gerçekleşen zehirlenme vakaları nedeniyle hastaneye kaldırılan 73 kişiden 37’si hayatını kaybetti. Ölen ve yaralanan vatandaşlara sahte içki temin ederek zehirlenmelerine yol açtığı tespit edilen 36 şüpheli, farklı adreslere eşzamanlı yapılan operasyonlar ile gözaltına alınırken, şahıslardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

‘ÇENGEL’E TAKILDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 günde jandarma ekiplerince düzenlenen ‘Çengel-11’ operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.