Sahte içki 4 can aldı

Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39) ve Mehmet Süpürgeci (62) yaşamını yitirdi. Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan ‘Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı. Kökkoparan’ın telefon görüşmelerinin incelenmesi üzerine Tekirdağ’dan 1 ton sahte alkol siparişi verdiği belirlendi.

Ekipler, önceki gün kargo şubesine baskın düzenledi. Toplam 1 ton sahte alkol ele geçirildi. Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler ‘Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Haksever’in, 6 ay önce yine sahte içkiden tutuklandığı ve pandemi nedeniyle de 2 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.