Sahte hoca sosyal medyadan yakalandı! Terör örgütü için dua fotoğrafı

Esenler’de kendisini hoca olarak tanıtan Burhan Dalğali’nin, yere yarı çıplak halde yatırdığı bir kadının karnına Arapça yazılar yazdığı anların videosu büyük tepkilere neden olmuştu. Dalğali bu görüntülerin ardından tutuklandı ve hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. 7 yıl hapisle yargılanan Dalğali geçtiğimiz ay cezaevinden tahliye edildi. Hakkındaki nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma ise sürüyor.

FACEBOOK ELE VERDİ

PKK’lı terörist Tuncer Dalğali’nin cep telefonuna kayıtlı Facebook hesabında inceleme yapan güvenlik güçleri, fotoğraflardakileri tespit etti. Teröristbaşının fotoğrafı önündeki bir masada elleri dua eder gibi açık oturan kişi sözde hoca Burhan Dalğali’ydi. Burhan Dalğali’ya terör örgütü propagandası yapmak suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dalğali ifadesinde, “Örgütçüler beni sorgulamak için o binaya götürdü. Bana kumpas kuruldu” dedi.