Sahte hesapla korkunç tuzak

Olay, geçen pazar günü Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Eniştesi tarafından sinemaya gitmesi için bir alışveriş merkezine bırakılan Samet Çalışkan, alışveriş merkezine 30 dakika uzaklıktaki parkta bıçaklandı, hastaneye kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün 1'i kadın 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



SAHTE HESAPLA YAZIŞIP, KIZ ARKADAŞINI KONUŞTURDU



Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Furkan U.'nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi. Samet Çalışkan'ın konuştuğu kişinin kadın olduğuna inanmayınca ise Furkan U.'nun kız arkadaşı S.K.'nin (17), Çalışkan ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi.



Konuştuğu kızla buluşmak için parka gelen Samet Çalışkan'ın önünü kesen 8 şüpheli ile tartışmaya başladığı ve bu sırada çıkan kavgada Furkan U.'nun yanında getirdiği bıçakla Çalışkan'ı bıçakladığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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