×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sahte güneş kremi nasıl tespit edilir

Güncelleme Tarihi:

#Güneş Kremi#Sahte Ürünler#Krem Seçimi
Sahte güneş kremi nasıl tespit edilir
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılmasıyla vatandaşların güneş kremine olan talebinin arttığını belirterek, “Sahte güneş kremine dikkat edin” uyarısı yaptı.

Haberin Devamı

Saydan Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ÜRÜN UCUZSA DİKKAT

“Sahte güneş kremleri, cilt sağlığı için büyük tehlike oluşturur. Ciltte akne, yağlanma, tahriş ve kanser gibi hastalıklara yol açabilir. Vatandaşlar güneş kremlerini eczanelerden gönül rahatlığıyla alabilirler. Güneş kreminin orijinalliğini anlamak için barkod sorgulaması yapılmalı, kutu içi kodları ve ambalaj detaylarına dikkat edilmeli. Alınacak ürünün markasına, barkoduna, rengine, kıvamına, kokusuna bakılması önemli. Sahte ürünler, genellikle daha ağır bir kokuya ve farklı bir dokuya sahip olabilirler. Orijinal güneş kremleri belirli bir maliyete sahiptir ve çok düşük fiyatlarla satılmaz. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde, çok düşük fiyatlarla karşılaşıyorsanız, bu durum ürünün sahte olabileceğine işaret eder. Fiyat karşılaştırması yapmak, sahte ürünleri tespit etme konusunda oldukça faydalıdır.”

Haberin Devamı

Uzmanlar, sahte güneş kreminin ciltte tahriş, yağlanma ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğini söyledi.

Sahte güneş kremi nasıl tespit edilir


 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güneş Kremi#Sahte Ürünler#Krem Seçimi

BAKMADAN GEÇME!