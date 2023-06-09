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'Sahte göz ameliyatı' operasyonu: 29'u doktor 40 kişiye gözaltı kararı

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#İstanbul#Göz Ameliyatı#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:55

İstanbul'da bazı göz hastanelerinin önünde ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle insanların kimlik bilgilerini alan daha sonra bu bilgilerle kişileri ameliyat olmuş gibi gösterip SGK'dan 63 milyon lira aldığı belirlenen aralarında doktorların da bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bazı göz hastanelerinde olmuş gibi görünen ameliyatların aslında yapılmadığını ancak SGK'dan bu ameliyatların ücretlerinin alındığını belirledi.

Ekipler konuyla ilgili başlattıkları çalışmalarda bazı göz hastanelerinin önüne konulan stantlar üzerinden ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin temin edildiğini tespit etti.

Sahte göz ameliyatı operasyonu: 29u doktor 40 kişiye gözaltı kararı

Daha sonra doktor ve hastane yöneticilerinin bu bilgilerle o kişileri hastanede göz ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ancak gerçekte söz konusu ameliyatların yapılmadığını tespit etti.

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Şüphelilerin açtıkların ameliyat kayıtlarıyla oluşan masrafları SGK Başkanlığına fatura ettikleri, bu şekilde kurumdan güncel enflasyon değeriyle yaklaşık 63 milyon lira aldıkları belirlendi.

Sahte göz ameliyatı operasyonu: 29u doktor 40 kişiye gözaltı kararı

Ekipler kamuyu zarara uğratan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalarda İstanbul merkezli 5 ilde 29 doktor ve 2 hastane yöneticisinin yer aldığı toplam 40 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ekipler firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Sahte göz ameliyatı operasyonu: 29u doktor 40 kişiye gözaltı kararı

 

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#İstanbul#Göz Ameliyatı#Doktor

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