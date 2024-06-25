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Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylı gıda takviyesi sayısının Türkiye’de 12 bine yükseldiğini bildiren Saydan, “Sahte gıda takviyesi satışı ise 3 kat arttı. Gıda takviyeleri, günlük kullanım dozu olan ilaçlardır ve hekim-eczacı gözetiminde kullanılmaları gerekir. Aksi halde ciddi sağlık sorununa neden olurlar. Bu takviyeler mutlaka Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmalı” dedi. Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “Vatandaşlar bunları, ‘bitkisel denildiği için zararsız diye düşünerek’ rahatlıkla kullanıyor. Oysa bu ürünlerin, içinde kimyasal maddeler bulunuyor. Üzerlerindeki ‘ilaç değildir’ ibaresi son derece yanıltıcı. Bunlar ilaç etken maddesi barındıran ürünlerdir.

BENZİNLİKTE BİLE SATILIYOR

Pandemi sürecinde gıda takviyelerine olan talebin artması sahte ürün üretimini de tetikledi ve Türkiye’de sahte gıda takviyesi satışı 3 kat arttı. Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet gibi platformlar üzerinden kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor. İlaç formundaki gıda takviyeleri yeterince kontrol olmadan saklanma koşulları gözetilmeden kontrolsüzce marketlerde hatta benzinliklerde, çarpıcı reklamlar ile vatandaşlarımıza sunuluyor. Bu takviye edici gıdalar ilaçtır ve ruhsatları her adımda kontrolleri bu ülkenin tek sağlık otoritesi Sağlık Bakanlığı’nca yapılmalı, sadece eczanelerden satılabilmelidirler.”

