Sahte gelinleri yönettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz ortaya çıkıyor- Sahte gelin olayında son durum

Sahte gelin Melisay'ın annesinin kızını bir televizyon programında araması ile bir evlilik çetesi ortaya çıktı. Melisay Tosun'un annesi Dilek Köse, kızının 2018 yılında Emirhan isimli bir kişiyle, henüz 16 yaşındayken kaçıp evlendiğini, daha sonra da sahte gelin olarak başkalarıyla evlendiğini anlatmıştı. 4 yıl eşi Emirhan ile bu işi yaptığını belirten Melisay, daha sonra sahte gelinleri yönettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz’ın kendisine ulaştığını belirtmişti.

Sahte gelin Melisay'a sosyal medya üzerinden ulaştığı ve sahte gelin olmasını teklif ettiği iddia edilen Yüksel Hanım, Kayseri'den canlı yayına bağlandı. İddialar ardından Yüksel Yılmaz, stüdyoya geldi. Yüksel Hanım'ın kendisi Fatma olarak tanıttığını belirten Melisay canlı yayında kendisiyle yüzleşti. Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Yüksel Yılmaz, programın canlı yayınına katıldı.



Didem Arslan programına konu olan sahte gelin olayında son durum



Türkiye'nin 35 ilinde insanları mağdur ettiği öğrenilen ve toplamda 4 milyon 359 bin lira dolandırdığı ortaya çıkan evlilik çetesi hakkında çarpıcı gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ederken, mağdurların sayısı giderek artıyor.