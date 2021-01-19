Türkiye sahte gelin olayını konuşuyor... İşte sahte gelin Melisay'ın şehir şehir dolandırıcılık listesi!

Geçtiğimiz günlerde Melisay'ın annesi Didem Hanım, Didem Arslan Yılmaz'a başvurup kızının bir evlilik çetesine katılıp insanları dolandırdığını söylemiş ve kızını aradığını ifade etmişti. Daha soran Vazgeçme ekibi Melisay'ı stüdyoya getirip dolandırdığı insanlarla yüzleştirdi. O andan itibaren dolandırdığı insanların sayısı da çığ gibi büyüdü.

Yeni sahte gelinlerin ortaya çıkmasıyla evlilik çetesinin diğer üyeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yeni mağdurlar olaya ışık tutarken Hülya Hanım'ın üst kademe yönetici olduğu iddia edildi.



Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin çetesinin dolandırıcılık haritası canlı yayında açıklandı. 27 farklı ilde sahte gelin tuzağına düşen kişilerin toplamda 2 milyon 665 bin dolandırıldığı ortaya çıktı.