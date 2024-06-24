Sahte gazeteci Ã¼zerinde telsiz ve kurusÄ±kÄ± tabanca ile yakalandÄ±

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Gaybiefendi Mahallesi Bekir AvlupÄ±nar Caddesi'nde devriye gezen gÃ¼ven timleri, Batuhan U.'nun elinde telsiz olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce, durumundan ÅŸÃ¼phelenip durdurdu. Gazeteci olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶sterdiÄŸi kimlik kartÄ±nÄ±n, sahte olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinde 2 telsiz ve kurusÄ±kÄ± tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Batuhan U., iÅŸlemleri iÃ§in Åžehit Mehmet Kartal Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Telsizlere ve kurusÄ±kÄ± tabancasÄ±na el koyulan ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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