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Sahte fiş operasyonu

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#İstanbul#Büyükçekmece#Sahte Fişler
Sahte fiş operasyonu
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

İstanbul Büyükçekmece’deki bir benzin istasyonunun eski çalışanları, sahte akaryakıt fişleri düzenlemek için evlerine düzenek kurdu.

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Üretilen sahte fişler, servis, nakliye ve şirket aracı firmalarına satılıyor, fişi kesenlerse kestikleri tutarın yüzde 1’ini komisyon olarak alıyordu. Sahte fişleri alan firmalar bu fişleri gider kalemi göstererek vergi kaçırıyordu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs’ta Büyükçekmece ve Esenyurt 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 6 slip cihazı, 6 slip basım cihazına entegre edilmiş bilgisayar, yaklaşık 18 milyon 500 bin TL değerinde basılmış sahte fiş ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Sahte Fişler

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