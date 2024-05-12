Sahte fiş operasyonu

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Üretilen sahte fişler, servis, nakliye ve şirket aracı firmalarına satılıyor, fişi kesenlerse kestikleri tutarın yüzde 1’ini komisyon olarak alıyordu. Sahte fişleri alan firmalar bu fişleri gider kalemi göstererek vergi kaçırıyordu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs’ta Büyükçekmece ve Esenyurt 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 6 slip cihazı, 6 slip basım cihazına entegre edilmiş bilgisayar, yaklaşık 18 milyon 500 bin TL değerinde basılmış sahte fiş ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.