Sahte e-imzacılara ceza yağdı

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya, iddianamede örgüt elebaşı olarak yer alan Ziya Kadiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, beyanların ardından kararını açıkladı. İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, ÖSYM Kanunu’na muhalefet ve bilişim sistemine girme’ suçlarından toplam 116 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ziya Kadiroğlu dışında 256 sanığa çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ila 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, 29 sanığın ise beraatine hükmedildi.

ANKARA