Sahte e-imza davası yarın başlıyor

Soruşturma kapsamında 37’si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

134 SANIK YARGILANACAK

İlk iddianamede 134 sanık hakkında ‘ÖSYM Kanunu’na muhalefet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bilişim sistemine girme’ ve ‘verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davayla ilgili ilk duruşma, yarın Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.