Sahte e-imza davası yarın başlıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 37’si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

134 SANIK YARGILANACAK

İlk iddianamede 134 sanık hakkında ‘ÖSYM Kanunu’na muhalefet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bilişim sistemine girme’ ve ‘verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davayla ilgili ilk duruşma, yarın Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

 

