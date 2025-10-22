Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 21:40

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen sanık Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı. Kadiroğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma," "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

 

