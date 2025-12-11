Sahte e-İmza çetesinin sertifika ve sınav usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı

Haberin Devamı

İddianamede, örgütün elebaşının "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu, üyelerinin Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Ayhan Ateş, Enver Yılmaz, Halil Erkoç, Mıhyeddin Yakışır, Aydın Üstün, Yalçın Maraşlı, Gülseren Üstün, Yelda Boğa, Ali Çiçekli, Taner Dağhan, Yaren Özkarakaş (Akşit), Fuat Tanış Arslan, Oğuz Deniz, Oğuzhan Ercan, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir olduğu, diğer 104 sanığın ise örgütün usulsüz işlemleriyle mesleki eğitim sertifikası aldığı belirtildi.

Örgütün, kamu yöneticilerinin bilgi ve rızaları dışında kimlik bilgilerinin yer aldığı sahte kimlik ve sürücü belgelerini kullanarak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından usulsüz elektronik imza çıkardığına işaret edilen iddianamede, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bir firmanın Hatay ofisi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki 4 kamu görevlisinin elektronik imzalarının sahte olarak üretildiği, bunlarla kurum sistemlerine girilerek hukuka aykırı şekilde veri değişikliği yapıldığı kaydedildi.

Haberin Devamı

"TEORİK SINAV" AŞAMASINA GETİRİLDİ

Üretilen elektronik imzalarla bazı sanıkların direksiyon sınavlarına ilişkin sistemde hukuka aykırı değişiklikler yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, birçok kişinin sürücü belgesinin Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinde "e-sınavdan başarısız" durumundayken, önce "uygulama sınav aşamasında", sonra da "sertifika almaya hak kazandı" durumuna getirildiği ifade edildi.

İddianamede, yer alan başka bir yasa dışı işlemde ise bir sanığın "e-sınav hakkı doldu" durumunda iken, şüpheli işlemler ile arka arkaya "uygulama sınav aşamasında", "e-sınav aşamasında", "ikinci direksiyon aşamasında" ve "teorik sınav aşamasında" gibi farklı statülere getirildiği tespiti yapıldı.

Usulsüz işlemlerle mesleki eğitim sertifikası düzenlenen bazı sanıkların, kendilerine ait e-devlet hesabından ilgili işlemlere dair sorgulama yaptığı belirtilen iddianamede, sanıkların, örgüt üyeleri tarafından hazırlanan sahte belgelerden haberdar oldukları vurgulandı.

"KADİROĞLU, ÖRGÜTÜ BİR HİYERARŞİ İÇİNDE YÖNLENDİRDİ"

Haberin Devamı

Sanıkların, Kadiroğlu'nun yönetiminde suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerine işaret edilen iddianamede, örgütün, e-İmzaların sahtesini üretme ve kullanma amacıyla gerekli araç ve gerece sahip olduğu, ele geçirilen kart basım makineleri ve gerçek kimlikleri gizlemek için kullanılan sahte GSM hatlarının suçun işlenmesi için yeterli olduğu kaydedildi.

Ayrıca, bilişim suçları kapsamında örgüt yöneticisi ve üyelerinin gerekli "teknik bilgi ve beceriye" de sahip olduğunun altı çizildi.

İddianamede, örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun örgüt üyelerini bir hiyerarşi içinde yönlendirdiği, sanıklar Yelda Boğa, Mıhyeddin Yakışır, Gülseren Üstün ve Aydın Üstün gibi örgüt üyelerinin, emir ve talimatlar doğrultusunda elektronik imza şirketlerinin bayilerine giderek, sahte e-İmzalar ürettiği ve bu şekilde kendilerine verilen "iş bölümündeki görevi" yerine getirdikleri tespiti yapıldı.

Haberin Devamı

Kadiroğlu'nun, kamu görevlileri adına rızaları dışında çıkartılan e-İmzaları kullanarak MEB'in sistemlerinde usulsüz değişiklikler yaptığı, bu eylemler karşılığında "maddi menfaat temin ettiği" belirtilen iddianamede, örgütün faaliyetlerini yürütmek için Ankara'da "Tuzem Akademi" isimli iş yerinin kullanıldığı ifade edildi.

Kadiroğlu'nun örgüt üyelerini tahakkümü altına aldığı, hatta bazı örgüt üyelerini sırf davranışlarını beğenmediği için darp edebilecek kadar baskı kurduğu aktarılan iddianamede, sanıkların dijital kayıtları üzerindeki incelemelerde de Kadiroğlu'nun yakalanmadan önce örgüt üyelerine "kamera kayıtlarını silin" gibi açık talimatlar verdiği ve üyelerin bu talimatlara kesin bir şekilde uyduğu tespitine yer verildi.

Haberin Devamı

ELEBAŞI HAKKINDA 136 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ziya Kadiroğlu'nun suç işlemek amacıyla meydana gelen teşekkülün kurucusu olduğu, örgüt üyeleri üzerinde "fiili hakimiyet kurduğu" ve örgüt faaliyeti sonucunda elde edilen maddi menfaatleri kontrol ettiği belirtilen iddianamede, sanığın eylemlerinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçunun unsurlarını karşıladığı kaydedildi.

Örgüt elebaşısı olduğu belirlenen Kadiroğlu'nun aralarında bulunduğu 123 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.