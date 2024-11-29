Sahte dolar fırsatçıları iş başında

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Sahte dolar krizini de fırsata çevirdiler. Sahtesi var diye almadıkları 50 ve 100 dolarları komisyon alarak bozmaya başladılar.

Sahte riskiyle 50 ve 100 dolarları almayan döviz büroları şimdi de o paraları piyasa değerinin çok altında alarak kar etmeye yani fırsatçılık yapmaya başladı.

Merkez bankası da sahte 50 dolarlık banknot için rapor hazırladı.

O kalpazanlar belli ki sahte dolarları piyasaya süreli çok da uzun zaman olmadı. Çünkü merkez bankası yayınladığı o raporda sahte 50 Amerikan dolarlarının kağıtlarının yıpranmamış ve temiz yani yeni olduğunu belirtti.