Sahte dolar fırsatçıları iş başında

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Sahte dolar krizini de fırsata çevirdiler. Sahtesi var diye almadıkları 50 ve 100 dolarları komisyon alarak bozmaya başladılar.
Sahte riskiyle 50 ve 100 dolarları almayan döviz büroları şimdi de o paraları piyasa değerinin çok altında alarak kar etmeye yani fırsatçılık yapmaya başladı.
Merkez bankası da sahte 50 dolarlık banknot için rapor hazırladı.
O kalpazanlar belli ki sahte dolarları piyasaya süreli çok da uzun zaman olmadı. Çünkü merkez bankası yayınladığı o raporda sahte 50 Amerikan dolarlarının kağıtlarının yıpranmamış ve temiz yani yeni olduğunu belirtti.