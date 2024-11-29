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Sahte dolar fırsatçıları iş başında

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Dolar#Sahte Dolar Fırsatçıları#Döviz Büroları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 19:59

Piyasada sahtesi olduğu iddiasıyla alınmayan 50 ve 100 dolar krizi giderek büyüyor. Çünkü bazı döviz büroları bu krizi de fırsata çevirdi. Dolar bozdurmaya gelenlerden piyasanın üzerinde komisyon isteyenler var. İşte Kanal D Haber'in gündeme taşıdığı sahte dolar krizindeki yeni detaylar.

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Sahte dolar krizini de fırsata çevirdiler. Sahtesi var diye almadıkları 50 ve 100 dolarları komisyon alarak bozmaya başladılar.

Sahte riskiyle 50 ve 100 dolarları almayan döviz büroları şimdi de o paraları piyasa değerinin çok altında alarak kar etmeye yani fırsatçılık yapmaya başladı.

Merkez bankası da sahte 50 dolarlık banknot için rapor hazırladı.

O kalpazanlar belli ki sahte dolarları piyasaya süreli çok da uzun zaman olmadı. Çünkü merkez bankası yayınladığı o raporda sahte 50 Amerikan dolarlarının kağıtlarının yıpranmamış ve temiz yani yeni olduğunu belirtti.

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#Sahte Dolar#Sahte Dolar Fırsatçıları#Döviz Büroları

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