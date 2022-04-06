Sahte dolar baskını

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Piyasaya sürülen sahte 100 dolarlar üzerinde yapılan incelemede, baskı kalitesi, kabartma yöntemleri ve hologram özellikleri nedeniyle sahte paraları gerçeğinden ayırt etmenin çok güç olduğu belirlendi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan araştırmada, sahte paraları piyasaya süren kalpazan çetesi belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada, 2.650 adet tabaka halinde basımı yapılmış 1 milyon 60 bin sahte Amerikan Doları, 8 bin adet tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3 milyon 200 bin sahte Amerikan Doları, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kâğıt ele geçti. Pelür kâğıdın basımı tamamlandığında piyasa değeri 5 milyon sahte Amerikan Doları’na eşdeğer olacağı belirtildi. Gözaltına alınan 15 kişinin sorgularının sürdüğü, 2 kişinin de arandığı kaydedildi.