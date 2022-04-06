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Sahte dolar baskını

#Sahte Dolar#Baskın#Banknot
Sahte dolar baskını

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde bankamatik ve para sayma makinelerinin gerçeğinden ayırt edemediği sahte 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi üzerine harekete geçti.

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Piyasaya sürülen sahte 100 dolarlar üzerinde yapılan incelemede, baskı kalitesi, kabartma yöntemleri ve hologram özellikleri nedeniyle sahte paraları gerçeğinden ayırt etmenin çok güç olduğu belirlendi.

Sahte dolar baskını

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan araştırmada, sahte paraları piyasaya süren kalpazan çetesi belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada, 2.650 adet tabaka halinde basımı yapılmış 1 milyon 60 bin sahte Amerikan Doları, 8 bin adet tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3 milyon 200 bin sahte Amerikan Doları, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kâğıt ele geçti. Pelür kâğıdın basımı tamamlandığında piyasa değeri 5 milyon sahte Amerikan Doları’na eşdeğer olacağı belirtildi. Gözaltına alınan 15 kişinin sorgularının sürdüğü, 2 kişinin de arandığı kaydedildi.

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#Sahte Dolar#Baskın#Banknot

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