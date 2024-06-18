Sahte doktorun yüzünü mahvettiği mağdur kadın Hürriyet’e konuştu: O ismi gördüğünüz yerde kaçın

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İSTANBUL Bakırköy’de ‘Güzellik Fabrikası’ isimli güzellik merkezini işleten ve ofisinin duvarına sahte tıp diploması asan Banu Mülhim (47), 2012 yılında işyerine gelen Kıymet Kaya’nın (48) karın bölgesinden liposuction yöntemiyle yağ alarak yüzüne enjekte etti. Kaya’nın moraran ve şişen yüzünden bir süre sonra irin akmaya başladı. Banu Mülhim, yüzü mahvolan kadına alerji ilacı verdi. Kaya’nın şikâyetçi olduğu sahte doktor hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘yaralama’ suçlarından dava açıldı.

‘AĞIR CEZA’DA YARGILANDI

Banu Mülhim, Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2017 yılında yapılan yargılama sonunda beraat etti. İtiraz üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gitti. BAM, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiğini belirterek dosyayı geri gönderdi. Yargılama bu kez Bakırköy 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Banu Mülhim, Kıymet Kaya’nın kendilerine geldiğinde yüzünde zaten yanık lekesi ve çukurlar olduğunu, mağdurun yüzündeki hasarların kesinlikle kendi işleminden kaynaklanmadığını savundu. Mahkeme, 2021 yılında sanığı nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 3340 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığa, mağdurun yüzünde sabit iz bırakacak şekilde taksirle yaraladığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkında ayrıca ‘yetkisiz hekimlik’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan ihbar üzerine Banu Mülhim hakkında yeni bir iddianame düzenledi. İddianamede Mülhim’in 5 yıla kadar hapsi ile bin güne kadar adli para cezası ödemesi talep edildi. İfadesi alınan Mülhim, “Ben kendimi kesinlikle doktor olarak tanıtmadım. Kıymet isimli kişinin yüzünde yaralar oluşmuş. Ozon tedavisi uyguladım. Estetisyen bile ozon tedavisi uygulayabiliyor. Benimle ilgili zararı yoktur, gidermek istemiyorum” dedi.

Kıymet Kaya ise son görülen duruşmada “Sanık klinik olarak işlettiği yerde bana kendisini plastik cerrah olarak tanıttı. Duvarında diplomaları asılıydı. Tabii bunların sahte olduğu anlaşıldı. Ben ve arkadaşlarım gittiğimizde bize genel anestezi işlemi ile çeşitli tedaviler uyguladı. Bana ve kuzenime liposuction uyguladı. Doktor olduğunu söylemişti. Şikâyetçiyim” dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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‘KAÇ KADININ HAYATINI MAHVETTİ’

Hürriyet’e konuşan Kıymet Kaya, “10 küsur yıldır yüzümü düzeltmeye çalışıyorum, gitmediğim doktor kalmadı. O kadınla karşılaştığım güne lanet ediyorum. Kadınlardan aldığı yağları makarna süzgecinde süzüp kavanozlarda buzdolabında saklıyordu. Operasyon sonrası fenalaşan bir kadına evinde kan bile verdi. Kaç tane kadının yüzünü, vücudunu ve hayatını mahvetti, bir kez bile hapis yatmadı. Her gittiği şehirde kadınları kandırmaya devam ediyor. Ege ve Trakya’daki kadınlar bu isme çok dikkat edin, gördüğünüz yerde kaçın” dedi.