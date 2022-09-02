Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sahte doktorun ilk vukuatı değilmiş! Rize'de de 'beyin cerrahı' olarak tanıtmış

Güncelleme Tarihi:

#Serkan Ayaz#Doktor#Rize
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 12:36

Trabzon'da doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın (20), Rize'deki hastanede de 'beyin cerrahı' diye kendisini tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. Rize'de 27 Ağustos'ta kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi Serkan Ayaz, yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Ayaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi. Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Ayaz'ın doktor olmadığı anlaşıldı. Bu sırada hasta yakını, Ayaz'a tokat attı. Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı Ayaz, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Ayaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte doktorun ilk vukuatı değilmiş Rizede de beyin cerrahı olarak tanıtmış

Haberin Devamı

RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Doktor önlüğü giydi, boynuna stetoskop taktı... Sahte doktor yakayı ele verdiDoktor önlüğü giydi, boynuna stetoskop taktı... Sahte doktor yakayı ele verdiHaberi Görüntüle

'DOKTORLUK İSTİYORUM, MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM'

Öte yandan Serkan Ayaz'ın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.

İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü
daha fazla video içinİnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü
Haberle ilgili daha fazlası:
#Serkan Ayaz#Doktor#Rize

BAKMADAN GEÇME!

Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price

BAKMADAN GEÇME!

Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price