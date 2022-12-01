Sahte doktorun foyasını kıskançlık ortaya çıkardı! Astsubay sevgili her şeyi anlattı

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Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, sosyal medya üzerinden tanıştığı astsubay Cemil Tekin ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Özkiraz, sevgilisine kendisini de cerrah paşa tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi tanıttı. Kanal D Haber astsubay sevgilinin ifadesine ulaştı...

Özkiraz ile genellikle hastanenin kantininde buluştuklarını, hep beyaz bir önlük giydiğini ve hiç şüphelenmediğini söyleyen astsubay Tekin ifadesinde, "Bir gün rahatsızlandım. Ayşem'i aradım, beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çağırdı. Doktor önlüğü ve stetoskopla karşıladı .. kendinisini muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı..." dedi. Durumdan şüphelendiğini söyleyen astsubay sevgili, Özkiraz'ın durumu geçiştirdiğini ifade etti.

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Özkiraz'ın erkek arkadaşı 15 gün boyunca kulak burun servisinde yattı. Sahte doktor biran olsun astsubay sevgilisi Tekin'in yanından ayrılmadı. Astsubay ifadesinde, çevresindeki herkesin sahte doktor Özkiraz'a 'hocam' şeklinde hitap ettiğini söyledi.

"MEZUN OLUYORUM" DİYEREK OKULA ÇAĞIRDI

Sahte doktor, sevgilisini bu kez de mezun oluyorum diyerek okula çağırdı. Astsubay sevgili ifadesinde o mezuniyet gününü şu sözlerle anlattı:

"Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet eğlencesiydi.... Ancak daha önceden Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi."

Daha sonra Çerkezköy'e taşınan Ayşe Özkiraz, sevgilisine Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde staj yaptığını söyledi.

İHANET SONRASI YALANINI İTİRAF ETTİ

Bütün bunlar yaşanırken astsubay sevgiliye sosyal medya üzerinden biri ulaştı. O kişi Ayşe Özkiraz'ın diğer sevgilisi olduğu ve Özkiraz'ın doktor olmadığını, kandırıldığını söyledi. Sahte doktorun tüm yalanlarını aldatılan sevgili ortaya çıkardı.

Sosyal medyadan gelen bu mesaj sonrası yaşananları ise astsubay sevgili ifadesinde şu şekilde anlattı:

"Ben önce inanmadım, bana gönderdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Oradan da annesinin ev hanımı, babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Özkiraz'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti."