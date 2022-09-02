Sahte doktor yakalandı

Haberin Devamı

Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında bir hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Ayaz, “Ben bu mesleğe meraklı biriyim. Size yardımcı olabilirim” dedi. Ayaz bu sırada hasta yakını tarafından tokatlandı. Durumu fark edip görevlilerin kimlik sorduğu Ayaz’ın doktor olmadığı anlaşıldı. Hastane görevlileri durumu polise bildirdi. Güvenlik görevlilerince hastane dışına çıkartılan Ayaz gelen polis ekibince gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde doktor olmadığını ve üzerindeki kıyafet ile stetoskobu Ankara’dan satın aldığını itiraf eden Serkan Ayaz, “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum. İnşaatta izinli olduğum gün önlük giyip stetoskop takıp hastaneye gittim. Pişmanım” dedi. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Serkan Ayaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

BU İLK DEĞİLMİŞ

Sahte doktor Serkan Ayaz’ın 8 ay önce Rize’de inşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyathaneye girdiği de öğrenildi. Görevlilerce yakalanan Serkan Ayaz hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.