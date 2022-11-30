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Sahte doktor için müfettiş

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#Fahrettin Koca#Ayşe Özkiraz#Sahte Doktor
Sahte doktor için müfettiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde sahte diplomayla kendisini doktor olarak tanıtıp çalışan ve durum ortaya çıkınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’la ilgi açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde sahte diplomayla kendisini doktor olarak tanıtıp çalışan ve durum ortaya çıkınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’la ilgili de şunları söyledi: “Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge ve beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır.

‘ÇAPA’NIN GURURU’

Bu arada sahte doktorun hastaneye doğum gününde, “Çapa’nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem” yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı. Çiçekçi Onur Demirbağ, 20 Ekim’de Özkiraz’ın siparişi kendisinin verdiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#Ayşe Özkiraz#Sahte Doktor

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