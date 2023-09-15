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Sahte doktor Ayşe'den sonra şimdi de sahte hemşire vakası! Yakalanacağını anlayınca hastaneden kaçtı

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#Sahte Hemşire#Sahte Doktor#Tekirdağ
Sahte doktor Ayşeden sonra şimdi de sahte hemşire vakası Yakalanacağını anlayınca hastaneden kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 14:00

Tekirdağ'daki sahte doktor Ayşe Özkiraz, Türkiye'nin gündemine oturmuş, olay günlerce konuşulmuştu. Şimdi de Ordu'nun Ünye ilçesinde sahte hemşire vakası yaşandı. Ünye Devlet Hastanesi'nde sahte hemşire olduğu iddiası üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Ünye Devlet Hastanesi'nde, hemşire kıyafeti giyen kadının acil servis koridorlarında dolaşıp, bekleme salonundaki koltuklarda oturduğunu gören personel, tanımak için sorular sordu. Sorulara bazen tutarsız cevap alınıp, bazı sorularının da yanıtsız kalmasıyla konu, hastane yönetimine bildirildi. Bu sırada kadın hastaneden kaçtı.

Sahte doktor Ayşeden sonra şimdi de sahte hemşire vakası Yakalanacağını anlayınca hastaneden kaçtı

ACİL SERVİSTE DOLAŞIYORDU

Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, hemşire kıyafetli kadının farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme alanında oturduğunu tespit etti.

Sahte doktor Ayşeden sonra şimdi de sahte hemşire vakası Yakalanacağını anlayınca hastaneden kaçtı

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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Ünye Devlet Hastanesi tarafından konu Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilirken, müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı. Ortadan kaybolan sahte hemşirenin sosyal medya hesaplarında Rabia Y. ismini kullandığı ancak adının gerçek olup olmadığının henüz tespit edilemediği öğrenildi. Ünye Devlet Hastanesi yönetimi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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#Sahte Hemşire#Sahte Doktor#Tekirdağ

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