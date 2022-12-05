Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çerkezköy#Sahte Doktor
Sahte doktor Ayşe Özkirazın tutukluluğuna yapılan itiraza ret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 17:45

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Haberin Devamı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' diye tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Sahte doktor Ayşe Özkirazın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Sahte doktordan savcılıkta ilk ifade... Ameliyata girdi, dikiş attı Yaşı bile yalan çıktı'Sahte doktor'dan savcılıkta ilk ifade... Ameliyata girdi, dikiş attı! Yaşı bile yalan çıktı Haberi Görüntüle

Özkiraz'ın "Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşlarda doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede herkes beni sevmişti. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip stetoskop takıyordum. Birçok muayene ve ameliyata katıldım" ifadelerinden yola çıkan müfettişler; başhekim Mehmet Ali Filiz, idari ve mali hizmet müdürü Tufan Çetinkaya ile görevli cerrahlar ve asistanların ifadelerine başvurdu. Müfettişlerin, hazırlığı raporu bakanlığa sunacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Sahte doktor Ayşe Özkirazın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Soruşturma kapsamında cep telefonu ile bilgisayar incelemesi süren ve banka hesapları da incelenmeye alınan Özkiraz, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bu kadarına da pes Sahte doktor telefonda öğrencilere ‘tecrübelerini’ anlatmışBu kadarına da pes! Sahte doktor telefonda öğrencilere ‘tecrübelerini’ anlatmışHaberi Görüntüle

Çerkezköy'de nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp, Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi.

Sahte doktor Ayşe Özkirazın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı
daha fazla video içinSahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çerkezköy#Sahte Doktor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik