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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'dan yalan sarmalı... Banka hesapları mercek altında! İfadesinde itiraf etti

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Doktor#Hastane
Sahte doktor Ayşe Özkirazdan yalan sarmalı... Banka hesapları mercek altında İfadesinde itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 15:45

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ancak sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, hastanedeki çalışmalarını tamamladı. Savcılığın soruşturması kapsamında el konulan cep telefonunun incelemesi süren Özkiraz'ın banka hesapları da incelenmeye alındı.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne 4 gün süren çalışmalarını tamamladı. Ayşe Özkiraz'ın verdiği, "Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşlarda doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım.

Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum.

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Sahte doktor Ayşe Özkirazdan yalan sarmalı... Banka hesapları mercek altında İfadesinde itiraf etti

Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede herkes beni sevmişti. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip stetoskop takıyordum. Birçok muayene ve ameliyata katıldım" ifadelerinden yola çıkan müfettişler, başhekim Mehmet Ali Filiz, İdari ve Mali Hizmet Müdürü Tufan Çetinkaya ile görevli cerrahlar ile asistanların ifadelerine başvurdu.

Müfettişlerin ayrıca hastanede detaylı incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Müfettişlerin tomografi, emar ve ameliyathane kısımlarında da incelemelerde bulunduğu belirtildi. İncelemelerini tamamlayan müfettişler, Çerkezköy'den ayrıldı.

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Soruşturma kapsamında daha önce el konulan cep telefonu incelemesi süren Ayşe Özkiraz'ın banka hesapları da incelenmeye alındı. Özkiraz ise ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Özkiraz, "Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.

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Sahte doktor Ayşe Özkirazdan yalan sarmalı... Banka hesapları mercek altında İfadesinde itiraf etti

Ayşe Özkiraz'ın zaman zaman sakinleştirici ilaç aldığını ve bu ilacı içince rahatladığını söylediği belirtildi.

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