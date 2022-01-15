Sahte doçente 3 yıl 4 ay hapis

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Laçin hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Laçin iddianamedeki ifadesinde ODTÜ’den mezun olduğunu gösteren diplomayı kendisinin hazırladığını belirterek, “Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkânlarımla yaptım. Olaydan dolayı çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

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Mahkeme heyeti, Laçin’e, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası verdi. Bu cezanın hükmün açıklanması geri bırakıldı. Heyet, Laçin'e ayrıca 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verip tahliye etti.