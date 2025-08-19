‘Sahte diplomalı’ Osmanoğlu’na mahkemeden ‘tedbir’ reddi

Haberin Devamı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çok sayıdaki kamu kurumundaki yöneticinin e–imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diploması düzenleyen şüpheliler hakkında hazırladığı ve Hürriyet’in gündeme getirdiği iddianameler geniş yankı uyandırdı.

Savcılığın hazırladığı mahkemenin de kabul ettiği ikinci iddianamede, dosyanın şüphelileri arasında Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da olduğu bilgisi yer aldı. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi “tarih” lisans programından yasadışı mezuniyet kayıtlarının oluşturularak YÖK sistemlerine eklendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın Padişah torununa ‘şipşak’ diploma Haberi görüntüle

TAZMİNAT DA İSTEDİ

Mahkemece kabul edilen iddianame, Hürriyet’te “Sahte Diplomalı Ecdat Torunu” başlığıyla yayımlandı. Osmanoğlu Hürriyet’e, Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 30 bin TL tazminat talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde söz konusu haber için erişim engeli de talep edildi. Dilekçede özetle “Müvekkil ve mensup olduğu Osmanoğulları ailesi aleyhinde toplumda olumsuz bir algı yaratılmaya çalışmaktadır” denildi. Osmanoğlu’nun tedbir talebini “talep yargılamayı gerektirdiği” gerekçesiyle reddeden mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için davayı ekim ayına erteledi. Ancak Osmanoğlu, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.