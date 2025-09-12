Sahte diploma skandalında 23 tutuklama

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAROT RAPORU İLE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık liselere ya da akşam liselerine kaydı yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, şüphelilerin aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendikleri tespit edildi.

Savcılık tarafından soruşturmayla ilgili 47 şüpheli hakkında 'rüşvet' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık' suçlarından gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışındaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ü, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 21 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına karar verildi.