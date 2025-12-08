Sahte diploma davası... İmamoğlu'nun yargılandığı davada duruşma 16 Şubat'a ertelendi

Haberin Devamı

Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve birçok partili katıldı. İmamoğlu duruşmada hakimin değişmesi sebebiyle yeniden savunma yaptı.

"BEN BU KAVRAM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Haberin Devamı

İmamoğlu savunmasında, "Son zamanlarda yaşanan tablo bile tek başına gerçekten ibretliktir. Adımın geçtiği tüm ceza davalarında hakimlerin yeri değiştirildi. Bu çok enteresan gerçekten. Sizin mesleğinizi korumak için bunun altını çiziyorum Sayın hakim sizin mesleğiniz korumak. 'Adalet mülkün temelidir' yani adalet devletin hizmetindedir, devletin temelini oluşturur. Ben bu duygu için, bu kavram için mücadele ediyorum. Adalet siyasete tabi değildir. Yani siz siyasete tabi misiniz. Millet adına karar vermek için mi buradasınız. Biz bunun ispatını hep beraber yapmak zorundayız. O bakımdan İBB soruşturmasına bakacak heyetin yeniden kurulması, açıkçası bütün bunlar adil yargılama hakkının ayrılmaz parçası olan 'Doğal hakim ilkesinin' nerede kaldığının sorulması gereken bir soru olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"DİPLOMAM YASALDIR"

İmamoğlu savunmasının devamında, "Bütün Türkiye duyacaktır; bütün evraklarımın, yaptığım bütün işlemlerin, sunduğum bütün belgelerin tek tek gerçek olduğunu, sahte olmadığını ispat edersem, bunu sağlarsam, siz bu baskı altında, bu atmosferde gerçekten bağımsız bir karar verebilecek misiniz. Bilinsin ki hakim değiştirerek adalet değişmez; savcı terfi ettirilerek gerçek asla gizlenemez. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en absürt, en saçma, en uydurma davasındayız. Diplomam iptal edilerek yapılan hukuksuzluğa, bu sefil iptal kararına altlık oluşturmak için açılan davadayız. Neymiş evrakta sahtecilik yapmışım. Tam bir iftira, kumpas, içi yalanlarla, çarpıtmalarla ve aldatmalarla dolu bir iddia. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir, yasaldır, meşrudur. Kimsenin hakkını yemedim, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadım. Devletin üniversitesinin açtığı kontenjana, verdiği gazete ilanına başvurup hak kazandım." diye konuştu.

Haberin Devamı

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcılık, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar etti. İdare Mahkemesi’nde görülen İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin davanın sonucunun beklenmesini talep etti. Duruşma 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma bitiminde İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu fenalaştı ve hakime tepki gösterdi.