×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Sahte diploma' davası... Ekrem İmamoğlu hakim karşısında

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma Davası#Silivri
Sahte diploma davası... Ekrem İmamoğlu hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 11:32

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, saat 10.50’de İmamoğlu’nun salona alınmasıyla başladı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan rapor ile diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 

İLGİLİ HABERİmamoğluna sahte diploma iddianamesi: 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildiİmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildiHaberi görüntüle

DURUŞMA BAŞLADI

İmamoğlu, siyasi yasağın da talep edildiği davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adliye'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülen duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi katıldı.

Haberin Devamı

Duruşma, saat 10.50'de İmamoğlu'nun duruşma salonuna alınmasıyla başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma Davası#Silivri

BAKMADAN GEÇME!