Sahte diploma çetesiyle ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Depremde ölen hukukçuları bile kullanmışlar

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş e-imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilip, 'başarılı' duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, toplam 134 şüpheli hakkındaki iddianame, mayıs ayında tamamlandı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

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Gözden Kaçmasın Sahte diplomalı ecdat torunu Haberi görüntüle

İddianamede şüphelilerin, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika sağlayıcıları aracılığıyla Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları, Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak diploma düzenledikleri, başarısız adayların sınav sonuçlarını değiştirdikleri, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak farklı kişiler adına e-imza ürettikleri belirtildi. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iddianamede müşteki olarak yer aldı.

DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN YERİNE KAYIT YAPILDI

Soruşturmanın ikinci aşamasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 65 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlanıp, aynı mahkemede dava açıldı. Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüphelilerin 39 sahte üniversite diploması hazırlayıp sisteme ekledikleri, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları aktarıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu kaydedildi.

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KENDİSİNE DE SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre, şüpheli Zeynep Karacan’ın olayın en başından bu yana organizatör olarak görev aldığı, kamu kurumlarına ait üniversite sistemlerine usulsüz girişler yaptığı ve bu sistemlerde çeşitli veri değişiklikleri gerçekleştirdiği belirtildi. Karacan’ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, kendisine Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı eklediği tespit edildi. Karacan’ın, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sistemlerine birçok kez usulsüz giriş yaparak veri değişiklikleri yaptığı, bu değişikliklerle üçüncü kişiler lehine mezuniyet kaydı, not ortalaması yükseltme ve pasif kayıtların aktif hale getirilmesi gibi işlemler gerçekleştirdiği kaydedildi.

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WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ İDDİANAMEDE

Şüpheli Nursel Tanju'nun da 2023'te sosyal medyada bir sayfada lise diploması, zabıta sertifikası gibi belgelerin yasal yollarla verildiğine dair reklamlar gördüğü ve bu sayfa aracılığıyla irtibata geçtiği belirtildi. Açık kimliğini bilmediği 'Fatma' isimli bir kişiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçen Tanju'nun, özel güvenlik olabilmek için lise diploması gerektiği yönünde bilgilendirildiği, çeşitli sertifikalar için kendisinden 70 ila 80 bin TL arasında para talep edildiği belirtildi. Tanju'nun bu tutarı Zeynep Karacan'ın IBAN numarasına gönderdiği, ardından kendisine online eğitimler ve sınav linkleri iletildiği, bu işlemler sonucunda e-Devlet sistemine hatırlamadığı bir üniversiteden tıbbi sekreterlik mezuniyetinin yüklendiği, buna itiraz etmesi üzerine sistemde lise diplomasının yüklendiği kaydedildi. Atatürk Üniversitesi yöneticisi adına oluşturulan sahte elektronik imza ile sisteme yetkisiz erişim sağlanarak, 20 Mart 2024 tarihinde Tanju adına tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulduğu ve Tanju'nun bunu 21 Mart 2024 günü kullandığı mobil internet bağlantısı üzerinden e-Devlet sistemine girerek kontrol ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan cep telefonunda, 'Fatma Kurs' ismiyle kayıtlı kişiyle yapılan konuşmalarda IBAN paylaşımları, diploma ve sertifika temini ile ilgili görüşmeler, 80 bin TL karşılığında lise diploması alınmasına dair yazışmalar ve 120 bin TL karşılığında ortaokul-lise diploması teminine ilişkin mesajlar tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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VERİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

İddianamede şüpheli İbrahim Bolat’ın, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte elektronik imza oluşturduğu, bu imza ve kendi internet aboneliği üzerinden Ege Üniversitesi sistemlerine hukuka aykırı şekilde giriş yaptığı tespit edildi. Sistemlere usulsüz erişimle veri değişiklikleri yaptığı ve bu yolla üçüncü kişilere mezuniyet hakkı sağladığı belirtildi. Şüpheli Abdullah Doğan’ın ise Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte elektronik imza oluşturarak kendi internet aboneliği üzerinden sisteme giriş yaptığı kaydedildi. Bu yolla Aytül Çiçekli Dursun, Nizam Perk ve Ayhan Ateş adına farklı lisans programlarından yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturduğu tespit edildi.

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Şüpheli Enver Yılmaz’ın, Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte elektronik imza oluşturduğu ve bu imza kullanılarak kendi adına Atatürk Üniversitesi İşletme lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edildi. Ayrıca, yine aynı yöntemle eşi adına kayıtlı internet aboneliği üzerinden sisteme girilerek Nursel Tanju adına Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından, Zeynep Karacan adına ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından mezuniyet kayıtlarının oluşturulduğu kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerin, Özel TUZEM Online Akademi Eğitim Limited Şirketi adı altında faaliyet gösterdiği Altındağ'daki iş yerini kapattığı, ancak internet sitelerinin hala aktif olduğu görüldü. (DHA)