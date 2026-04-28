×
"Sahte çürük raporu" operasyonunda 10 tutuklama

#Sahte Rapor#Siverek#Askerlik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 20:33

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sahte "askerliğe elverişli değildir" raporu düzenledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
