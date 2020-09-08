Sahte Cumhurbaşkanlığı kartı ile aldatıyordu! O dolandırıcı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'ın isim benzerliğinden faydalanarak 'Esra Erdoğan' isimli bir vatandaşa ait olan araçta sahte 'Cumhurbaşkanlığı Resmi Araç Giriş Kartı'nı kullanan şüpheli yakalandı. Şüphelinin henüz resmi işlemlerle 'Esra Erdoğan' isimli arkadaşından satın almadığı aracının üzerine 'Cumhurbaşkanlığı Resmi Araç Giriş Kartı' koyarak 'dolandırıcılık' yaptığı belirlendi.

İSİM BENZERLİĞİNDEN FAYDALANMIŞ

Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alınan şüpheli Doğukan İ., İstanbul Havalimanı otoparkında yakalanan 06 BCA … plakalı Volkswagen marka 2017 Passat siyah renki bir aracın şirketi tarafından kullanıldığını, resmi olarak Esra Erdoğan isimli bir arkadaşının adına halen kayıtlı olduğunu ileri sürdü. Olay günü Londra'ya gitmek üzere söz konuş araca şirketinde güvenlik görevlisi olan M.T. ve arkadaşı S.B. ile geldiğini, aracı park edecek yer aradıklarını, uçağının kaçmak üzere olduğunu ifade etti. Acele otoparkın sol tarafının en arkasında bariyerleri açık şekilde boş yerler gördüğünü, bir yerdeki tabelada Diplomatik Araç yazdığını ve önünde bir araç bulunduğunu anlattı. Bu aracın yanında ise Diplomatik araç yazmadığını, bu boş yerleri normal park yeri zannederek buraya park ettiğini ileri sürdü. Londra'ya indikten 3-4 gün sonra İstanbul Havalimanı'nda görevli olduğunu söyleyen bir polisin aradığını, ön camında Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir kartın olduğun söylediğini, kendisinin hayır dediğini ifade etti.

"PARK YAPMAK KOLAYLAŞSIN DİYE…"

1.5 sene öncesinden kalan üzerinden Cumhurbaşkanlığı forsu olan kartı ve arabanın üzerindeki çakar tertibatını araçtan sökmediklerini kaydeden şüpheli, olay gün de çakar tertibatını kullanmadığını, sadece İstanbul Havalimanı otoparkında park yapmasının kolaylaşması için kartı yerinden almadığını ileri sürdü..

"İSİM TESADÜF"

Araç sahibinin Esra Erdoğan olduğunu, kendisinin ondan aracı satın aldığını ancak resmi işlemleri yapmadığını, Esra Erdoğan isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile aynı olmasının tesadüf olduğun, olayın akışı ile bir ilgisi olmadığın iddia etti. Yaptığının kabahat olduğunun farkında olduğunu belirten Doğukan İ., kötü niyet ve kastının olmadığını savundu. Pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Şüpheli savcılıktaki sorgusu ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Buradaki işlemleri ardından 'Kamu kurm ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.