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Sahte bungalovculara operasyon! 6 şüpheli tutuklandı

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#Bungalov#Dolandırıcılık#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 10:37

Diyarbakır merkezli 5 ilde bungalov kiralama vaadiyle 105 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sahte bungalovculara operasyon 6 şüpheli tutuklandı

İncelemede; 105 kişinin toplam 636 bin 893 lira dolandırıldığı ve MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Sahte bungalovculara operasyon 6 şüpheli tutuklandı

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 1 Temmuz'da Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

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#Bungalov#Dolandırıcılık#Diyarbakır

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