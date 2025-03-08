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Sahte bungalov çetesi çökertildi... 120 milyon TL dolandırdılar

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#Bungalov Çetesi#Sahte Bungalov#Kocaeli
Sahte bungalov çetesi çökertildi... 120 milyon TL dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 07:00

KOCAELİ’de yaşayan 38 kişi, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden Sakarya Sapanca’da bulunan bungalov için rezervasyon yaptırıp, önden ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

ÖNDEN KAPORA ALDILAR

İncelemede, şüphelilerin sosyal medya siteleri ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayan vatandaşlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları ve bu yöntemle yaklaşık 120 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Rezervasyon yapan mağdurların daha sonra aradıkları numaralara ulaşamadıkları ayrıca rezervasyon için anlaştıkları bungalovların sahte olduğunu fark etmelerinin ardından şikâyetçi oldukları belirtildi.

Sahte bungalov çetesi çökertildi... 120 milyon TL dolandırdılar

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5 İLDE OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, şüphelilerin U.A., A.M. ve M.E. tarafından yönetildiğini tespit ederek 4 Mart günü eşzamanlı olarak İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana, Mersin illerinde operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Soruşturma kapsamında önceki gün Ankara ve Adana’da operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 6’sı kadın olmak üzere 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Dosya kapsamında 3 şüphelinin firari olduğu ve arandığı öğrenildi.

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#Bungalov Çetesi#Sahte Bungalov#Kocaeli

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