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Sahte belgelerle otel işgal eden suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

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#ANTALYA#Kemer#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 14:35

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte belgeler düzenleyerek bir oteli işgal eden organize suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenlemek suretiyle 'dolandırıcılık', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'tehdit' suçlarını işleyerek işgal ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskınlarda ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca mermisi, 7 cep telefonu ile sahte dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. 

 

 

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#ANTALYA#Kemer#Suç Örgütü

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