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’Sahte bahis kuponu’ ile dolandırıcılığa 4 tutuklama

#Bahis Çetesi#Operasyon#Sosyal Medya
’Sahte bahis kuponu’ ile dolandırıcılığa 4 tutuklama

Mersin’de, kazanılmış görünümlü ’sahte bahis kuponu’ düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanılmış görünümlü ’sahte bahis kuponu’ düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları kişilerden fotoğraf düzenleme programı ile hazırladıkları ’sahte bahis kuponları’ üzerinden kazanmış gibi gösterip vergi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Denizli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Siirt ve Ordu’da çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, 7 Aralık’ta Mersin merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki toplam 9 adreste şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda S.E., A.E., Y.Ş., S.Ö., S.Ş., M.C.T., U.Ö., Ö.B. ve B.D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 TL para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., A.E., Y.Ş. ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Bahis Çetesi#Operasyon#Sosyal Medya

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