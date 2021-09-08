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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sahte aşı kartındaüç hemşire tutuklandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Sahte aşı kartındaüç hemşire tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’deki özel bir hastanede aşı olmayan kişilere aşı olmuşlar gibi belge verildiği ihbarını aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çok gizli yürütülen soruşturmada, sahte aşı kartlarına aracılık eden 3 kişi ile aşıları vurulmuş gibi gösteren 3 hemşire gözaltına alındı.

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Hemşirelerin telefonlarında, sahte aşı kartıyla ilgili para alışverişi yazışmaları çıktı. Adliyeye sevk edilen hemşireler tutuklandı. Aracılık ettikleri iddia edilen 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sahte aşı kartlarıyla ilgili çok sayıda başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Müfettişler, internetteki sahte aşı kartı sayfalarını incelemeye aldı. İddialara göre, sahte aşı kartı almak isteyenlerden 1000 ile 3 bin lira arasında para istendi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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