Sahte aşı kartındaüç hemşire tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çok gizli yürütülen soruşturmada, sahte aşı kartlarına aracılık eden 3 kişi ile aşıları vurulmuş gibi gösteren 3 hemşire gözaltına alındı.

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Hemşirelerin telefonlarında, sahte aşı kartıyla ilgili para alışverişi yazışmaları çıktı. Adliyeye sevk edilen hemşireler tutuklandı. Aracılık ettikleri iddia edilen 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sahte aşı kartlarıyla ilgili çok sayıda başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Müfettişler, internetteki sahte aşı kartı sayfalarını incelemeye aldı. İddialara göre, sahte aşı kartı almak isteyenlerden 1000 ile 3 bin lira arasında para istendi.

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