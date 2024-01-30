Sahte araç kiralama sitesi şebekesine operasyon: 18 tutuklama

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından İzmir merkezli 9 ilde geçtiğimiz Cuma günü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliden ilk etapta 38’i yakalanırken bugün yakalanan 2 kişi ile toplam gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

18 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.